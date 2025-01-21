Президент Колумбии Петро объявил о введении в стране чрезвычайного положения

Президент Колумбии Густаво Петро объявил в стране чрезвычайное положение из-за вооруженных столкновений между группировками повстанцев на севере страны. Об этом глава государства сообщил на своей странице в социальной сети X.

Петро указал, что вводится особое положение в связи с внутренними потрясениями и чрезвычайное положение в экономике. Президент выразил надежду, что судебная власть Колумбии поддержит его решение.

В сентябре прошлого года Петро заявил, что в стране готовится государственный переворот с целью его ликвидации или смещения с поста. Заявления были сделаны на фоне расследования в отношении политика, касающегося источников финансирования его президентской кампании. По словам Петро, его судит «нелегитимный орган».

В мае 2024 года министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обвинил президента Колумбии в антисемитизме после его заявления о прекращении дипломатических связей с еврейским государством из-за событий в секторе Газа.

Ранее Колумбия направила США ноту протеста.