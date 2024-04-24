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Колумбия направила США ноту протеста

Колумбия направила США ноту в связи с заявлениями Госдепа о правах человека

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Depositphotos

Правительство Колумбии подвергло критике высказывания представителя Государственного департамента США Веданта Пателя, который в комментариях о докладе по ситуации с правами человека назвал достоверными сведения о незаконном финансировании президентской предвыборной кампании в Колумбии. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении МИД Колумбии подчеркивается, что правительство страны направило ноту протеста американской стороне в связи с заявлением Пателя в 2023 году.

Несколькими часами ранее Патель на пресс-конференции назвал достоверными сведения о предполагаемых нарушениях в финансировании кампании президента Густаво Петро в 2022 году.

До этого стало известно, что Колумбия заинтересована в скорейшем вступлении в БРИКС в качестве полноправного участника международной организации, поддержку ей будет оказывать Бразилия.

Клуб БРИК был официально основан в 2006 году на ПМЭФ и изначально состоял из Бразилии, России, Индии и Китая. В 2010 году в него также вошла ЮАР и клуб был переименован в БРИКС.

Ранее стало известно, что на вступление в БРИКС претендуют сорок государств.

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