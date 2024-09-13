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Президент Колумбии заявил о попытках его свергнуть

Президент Колумбии заявил, что в стране готовится государственный переворот

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Fernando Vergara/AP

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что в стране готовится государственный переворот с целью его ликвидации или смещения с поста. Об этом пишет РИА Новости.

«Приказ уже дан: в ближайшие три месяца ликвидировать президента или свергнуть его», — сказал он.

Президент страны заявил, что переворот готовится в «колумбийском стиле». Петро заметил, что его пытаются свергнуть несмотря на закон конституции страны, гласящий о неприкосновенности лидера страны.

Заявления были сделаны на фоне расследования в отношении политика, касающегося источников финансирования его президентской кампании. Петро заявил, что его судит «нелигитимный орган».

В августе этого года Колумбия оказалась в эпицентре скандала после того, как ее граждан задержала ФСБ. При обыске у латиноамериканцев нашли документы и военную форму с символикой украинского батальона «Карпатская сечь».

Позже в МИД Колумбии сообщили, что правительство страны через дипломатические каналы пытается предотвратить вербовку своих граждан для участия в конфликте на Украине и других странах.

Ранее посольство Колумбии запросило консульский доступ к задержанным наемникам.

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