Шляпа помешала Трампу поцеловать жену Меланию на инаугурации

Во время торжественной инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа произошло забавное недоразумение. Как видно из кадров трансляции, которые быстро разошлись по социальным сетям, президенту не удалось поцеловать будущую первую леди.
В трансляцию попал момент, когда Трамп пытается прикоснуться губами к щеке своей супруги. Однако его попытка оказывается неудачной из-за широких полей шляпы Мелании от бренда Eric Javits.
«Сплоховала шляпа от Eric Javits», — написала в своем Telegram-канале продюсер Яна Рудковская.
На днях сообщалось, что модные дома стали отказываться предоставлять наряды Мелании Трамп перед инаугурацией ее супруга Дональда Трампа.
20 января Дональд Трамп принял присягу и вступил в должность 47-го президента США. Церемония инаугурации состоялась в Капитолии. Церемонию приведения к присяге провел председатель Верховного суда США Джон Робертс. Трамп произнес текст присяги.
Ранее Мелания Трамп выпустила свою криптовалюту и обвалила стоимость токена мужа.