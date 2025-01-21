Трамп пообещал отменить около 80 мер «худшей» в истории США администрации Байдена

Президент США Дональд Трамп пообещал отменить около 80 мер, которые приняла администрация его предшественника Джо Байдена. Трансляцию выступления политика на митинге перед своими сторонниками на спортивной арене Capital One в Вашингтоне ведет Fox.

«Первым делом я отменю примерно 80 деструктивных и радикальных мер, принятых предыдущей администрацией», — заявил американский лидер.

Он подчеркнул, что администрация Байдена была «не одной из худших, а худшей» в истории страны.

В понедельник, 20 января, Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом США. Вступив в должность, он анонсировал введение режима ЧС на границе с Мексикой и отправку туда войск. Также новый глава государства подтвердил планы переименовать Мексиканский залив в залив Америки и заверил, что в стране будут признавать только два пола. Кроме того, он пообещал вернуть Соединенным Штатам свободу слова. По словам Трампа, с его инаугурации начался «золотой век Америки». Россию и Украину в своей речи президент не упомянул.

Ранее политолог объяснил, почему Трамп обязательно ужесточит санкции против России.