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Трамп пообещал отменить около 80 мер «худшей» в истории США администрации Байдена

Трамп сообщил, что отменит примерно 80 мер администрации Байдена
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Carlos Barria/Reuters

Президент США Дональд Трамп пообещал отменить около 80 мер, которые приняла администрация его предшественника Джо Байдена. Трансляцию выступления политика на митинге перед своими сторонниками на спортивной арене Capital One в Вашингтоне ведет Fox.

«Первым делом я отменю примерно 80 деструктивных и радикальных мер, принятых предыдущей администрацией», — заявил американский лидер.

Он подчеркнул, что администрация Байдена была «не одной из худших, а худшей» в истории страны.

В понедельник, 20 января, Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом США. Вступив в должность, он анонсировал введение режима ЧС на границе с Мексикой и отправку туда войск. Также новый глава государства подтвердил планы переименовать Мексиканский залив в залив Америки и заверил, что в стране будут признавать только два пола. Кроме того, он пообещал вернуть Соединенным Штатам свободу слова. По словам Трампа, с его инаугурации начался «золотой век Америки». Россию и Украину в своей речи президент не упомянул.

Ранее политолог объяснил, почему Трамп обязательно ужесточит санкции против России.

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