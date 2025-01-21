Трамп поручил Госдепартаменту проводить политику «Америка прежде всего»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп распорядился, чтобы Государственный департамент реализовывал политику «Америка прежде всего». Об этом, ссылаясь на обнародованный документ Белого дома, сообщает РИА Новости.

Согласно ему новая администрация намерена сосредоточиться на укреплении национального суверенитета и продвижении интересов США за рубежом. В документе подчеркивается, что Госдепартамент будет реализовывать внешнюю политику, основанную на принципе «Америка прежде всего».

В число других ключевых направлений деятельности Белого дома входят реформы государственного аппарата, уменьшение уровня бюрократии, отказ от излишних регулирующих норм, поддержка традиционных ценностей и возвращение к политике доминирования в энергетической сфере.

20 января Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут обладать сильнейшей армией в мире.

Церемония инаугурации республиканца на пост 47-го президента США проходила в ротонде Капитолия. Впервые за 40 лет она прошла не на открытом воздухе на ступенях Капитолия США. Во время выступления политик ни разу не упомянул Россию и Украину, хотя во время предвыборной кампании обещал остановить украинский конфликт сразу после вступления в должность.

Ранее Трамп рассказал, кем станет на посту президента США.