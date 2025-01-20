Трамп заявил о намерении создать сильнейшую армию в мире

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна будет обладать сильнейшей армией в мире. Об этом со ссылкой на инаугурационную речь главы государства сообщает РИА Новости.

По словам Трампа, в Соединенных Штатах создадут самую сильную армию, которую когда-либо видел мир.

20 января Трамп пообещал издать указ о запрещении в США всякой правительственной цензуры.

20 января в 11:45 по времени Вашингтона (19:45 по московскому времени) в ротонде Капитолия началась церемония инаугурации Дональда Трампа на пост 47-го президента США. В первый раз Трамп был во главе государства с 2017 по 2021 год. Вступая в должность во второй раз, он пообещал в первый же день президентства подписать более сотни указов и отменить все «глупые» указы своего предшественника Джо Байдена, а также завершить конфликт на Украине и предотвратить третью мировую войну.

Ранее Трамп рассказал, кем станет на посту президента США.