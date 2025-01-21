Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Над Белым домом подняли приспущенный из-за траура флаг США

Над Белым домом подняли флаг, приспущенный после смерти Картера
close
Shen Ting/Xinhua/Global Look Press

Флаг над Белым домом, официальной резиденцией американских президентов, снова подняли после того, как новый глава государства Дональд Трамп подписал первые указы. Полотнище можно было увидеть в онлайн-трансляции NBC News по случаю его вступления в должность.

Флаг был приспущен после смерти 39-го президента США Джимми Картера 29 декабря. Предшественник Трампа Джо Байден распорядился приспустить на 30 дней флаги США в Белом доме, на общественных зданиях, военных постах, ​​военно-морских станциях и военно-морских судах, на американских посольствах, консульских и других учреждениях за рубежом.

В начале января Трамп допустил проведение инаугурации с приспущенными флагами. Он отметил, что в этом случае вступление в должность с приспущенными флагами станет первым в истории США и «никто не хочет этого видеть».

В понедельник, 20 января, Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом США. Вступив в должность, он анонсировал введение режима ЧС на границе с Мексикой и отправку туда войск. Также новый глава государства подтвердил планы переименовать Мексиканский залив в залив Америки и заверил, что в стране будут признавать только два пола. Кроме того, пообещал вернуть Соединенным Штатам свободу слова. По словам Трампа, с его инаугурации начался «золотой век Америки». Россию и Украину в своей речи президент не упомянул.

Ранее Трамп назвал день своей инаугурации днем освобождения.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами