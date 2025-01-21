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В Совфеде оценили инаугурационную речь Трампа

Косачев: после инаугурации Трампа вопросов к нему стало больше
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Kenny Holston/Reuters

С приходом Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов Америки резко возросло количество вопросов относительно его будущих действий. Об этом заявил член Совета Федерации России Константин Косачев в своем Telegram-канале.

В своем сообщении он подчеркнул, что Трамп в инаугурационной речи затронул вопросы гендерной проблематики и возможной колонизации Марса. Однако наибольший резонанс в обществе вызвали его заявления о стремлении Вашингтона добиться значительных успехов в добыче и торговле энергоресурсами.

Косачев обратил внимание, что инаугурационная речь Трампа была тщательно продумана и содержала только те положения, в реализации которых президент был уверен. При этом глава Белого дома не упомянул вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями, проблемы коллективной безопасности и даже украинский конфликт или Россию.

20 января Дональд Трамп принял присягу и вступил в должность 47-го президента США. Церемония инаугурации состоялась в Капитолии. Церемонию приведения к присяге провел председатель верховного суда США Джон Робертс. Трамп произнес текст присяги. Его левая рука лежала на двух Библиях — Авраама Линкольна, на которой он присягал в 1861 году, и на собственном экземпляре Священного Писания.

Ранее Трамп заявил о намерении создать сильнейшую армию в мире.

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