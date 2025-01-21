Клинтоны не захотели прокомментировать инаугурационную речь Трампа

Бывший президент США Билл Клинтон и его супруга, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, ответили улыбкой на вопрос об инаугурационной речи главы государства Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CNN.

Клинтон, когда его спросили, как он относится к речи, произнесенной Трампом, сказал: Я думаю, вы сами догадаетесь. Хиллари же лишь улыбнулась, ничего не ответив.

Супруги не остались на торжественный обед в Белом доме, заявив, что им нужно идти.

20 января Билл Клинтон, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, а также ушедший с поста главы государства Джо Байден и вице-президент Камала Харрис не встали и не аплодировали во время речи Трампа в ходе инаугурации.

Церемония инаугурации республиканца на пост 47-го президента США проходила в ротонде Капитолия. Впервые за 40 лет она прошла не на открытом воздухе на ступенях Капитолия США. Во время выступления политик ни разу не упомянул Россию и Украину, хотя во время предвыборной кампании обещал остановить украинский конфликт сразу после вступления в должность.

Ранее Трамп рассказал, кем станет на посту президента США.