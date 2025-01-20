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Байден и Клинтоны не аплодировали во время речи Трампа

Джо Байден и Камала Харрис не аплодировали во время инаугурационной речи Трампа
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Shawn Thew/Reuters

Бывший президент США Билл Клинтон, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, а также ушедший с поста главы государства Джо Байден и вице-президент Камала Харрис не встали и не аплодировали во время речи Дональда Трампа в ходе инаугурации. На это обратил внимание журнал Hello Magazine.

Журнал опубликовал фрагмент с церемонии, когда Трамп говорил о том, что «был спасен», чтобы «снова сделать Америку великой», после чего последовали бурные аплодисменты, в то время как Байден, Харрис и супруги Клинтоны, которые сидели рядом друг с другом, продолжили сидеть на своих местах.

В ходе своей речи, отмечет журнал, Трамп воспользовался случаем, чтобы в очередной раз подколоть Байдена, заявив, что тот не в состоянии «справиться даже с простым кризисом дома».

Церемония инаугурации республиканца на пост 47-го президента США проходила в ротонде Капитолия. Впервые за 40 лет она проходила не на открытом воздухе на ступенях Капитолия США. Во время выступления политик ни разу не упомянул Россию и Украину, хотя во время предвыборной кампании обещал остановить украинский конфликт сразу после вступления в должность.

Ранее Трамп заявил, что мощь США остановит все войны.

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