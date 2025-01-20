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На Кубе сообщили о взломе аккаунта МИД страны в соцсети Х

МИД Кубы сообщил о взломе его аккаунта в соцсети Х
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Shutterstock

Министерство иностранных дел Кубы заявило о взломе многолетнего аккаунта МИД в социальной сети Х. Об этом они сообщили в своем аккаунте в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Аккаунт X министерства иностранных дел Кубы был взломан. Любая информация, опубликованная с настоящего момента с аккаунта @CubaMINREX, является ложной», — говорится в сообщении.

Кубинский МИД долгие годы использовал Х, как один из основных каналов коммуникации. Вечером 20 января в соцсети не было постов. Вероятно, после восстановления аккаунта все сообщения были удалены.

17 января агентство Bloomberg сообщало, что спонсируемые Китаем хакеры взломали компьютер министра финансов США Джанет Йеллен.

Об атаке хакеров на американский минфин стало известно в конце декабря. В ведомстве рассказали, что злоумышленник удаленно завладел ключом безопасности, открывающим доступ к определенным рабочим системам казначейства и содержащейся в них документации.

Ранее хакеры взломали украинское телевидение и запустили предупреждение об ударе «Орешника».

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