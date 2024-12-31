В США сообщили о хакерской атаке на Минфин со стороны Китая

Министерство финансов США сообщило о кибератаке на свои электронные системы, к которой, по их данным, причастны хакеры из Китая. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на письмо ведомства, направленное в Конгресс.

В письме говорится, что компания BeyondTrust — один из подрядчиков Минфина в области программного обеспечения — сообщила о том, что злоумышленник удаленно завладел ключом безопасности, позволяющим доступ к определенным рабочим системам казначейства и содержащейся в них документации.

В результате инцидента затронутая электронная система была отключена от сети, и, по мнению американских властей, в настоящее время хакеры не имеют доступа к системам Минфина. Ведомство активно сотрудничает с ФБР для расследования произошедшего.

В конце ноября телеканал CNN сообщал, что в Соединенных Штатах Америки считают, что китайские хакеры смогли взломать сети американских телекоммуникационных компаний и отслеживали звонки порядка полутора сотен политиков в Вашингтоне.

Ранее Олаф Шольц назвал Россию и КНР главными источниками киберугрозы для Германии.