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США ввели новые ограничения на экспорт чипов и моделей ИИ

США ввели ограничения на экспорт чипов и моделей ИИ для защиты нацбезопасности
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Shutterstock

США вводят новые ограничения на экспорт передовых чипов и моделей искусственного интеллекта (ИИ), чтобы предотвратить попадание этих технологий в недружественные страны. Об этом сообщило министерство торговли США, передает РИА Новости.

«Эта политика призвана создать надежную технологическую экосистему и защитить нас от рисков, связанных с национальной безопасностью в области ИИ, при этом поддерживая инновации и технологическое лидерство США», – приводятся в заявлении слова министра торговли Джины Раймондо.

Среди ограничений – новые лицензии на экспорт передовых чипов и ИИ-моделей в страны, представляющие угрозу, а также исключения для союзников и партнеров США. Их цель — предотвратить использование технологий ИИ для разработки оружия, кибератак или массовой слежки.

Новые меры важны для укрепления лидерства США в области ИИ, отметил советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

11 января Bloomberg сообщал, что после введения ограничения США на поставку чипов в некоторые страны в России подорожают видеокарты.

Ранее Nvidia заявила, что ограничения США на экспорт чипов для ИИ вредны.

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