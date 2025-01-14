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Полиция США стала арестовывать не тех из-за помощи ИИ в поиске преступников

Следователи в США ищут преступников с помощью ИИ и задерживают людей по ошибке
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AP

Правоохранители США используют инструменты искусственного интеллекта (ИИ) в качестве кратчайшего пути к поиску и задержанию подозреваемых, из-за чего стали возникать случаи ошибочных задержаний. Об этом пишет газета Washington Post.

«Правоохранительные органы по всей стране используют инструменты искусственного интеллекта, как кратчайший путь к поиску и задержанию подозреваемых без других доказательств», — говорится в сообщении.

По данным издания, 15 отделений полиции из 12 штатов задерживали подозреваемых, опознанных через подобранные ИИ соответствия, без каких-либо независимых доказательств. Из-за этого по меньшей мере восемь человек были задержаны ошибочно.

Осенью 2024 года сообщалось, что полицейские в городе Гири, штат Оклахома, уволились с работы в один день, вызвав недоумение среди местных жителей.

Ранее в США задержали мужчину, пытавшегося проникнуть на территорию Белого дома.

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