Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Психологи и психиатры призвали премьера Словакии подумать об уходе из политики

Психологи призвали премьера Фицо заняться самоанализом или уйти из политики
close
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Группа из более чем 100 словацких психологов и психиатров опубликовала открытое письмо, обращенное к премьер-министру Словакии Роберту Фицо, в котором они критикуют публичное поведение и выступления политика, а также предлагают ему заняться самоанализом или завершить политическую карьеру. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы надеемся на вашу способность к самоанализу и возможность коррекции вашего политического поведения, включая обдумывание ухода из профессиональной политики», — отмечается в тексте.

Авторы обвиняют Фицо в манипуляции фактами и агрессивных нападках на политических оппонентов, журналистов и граждан, выражающих несогласие с его политикой.

В письме отмечается, что политическое поведение Фицо способствуют поляризации общества и негативно сказываются на эмоциональной атмосфере в стране, что приводит к росту недовольства среди граждан.

По данным авторов, люди уезжают из Словакии из-за нежелания жить в условиях, где в государственной политике преобладают презрительность, насмешливость и агрессия. Также психологи и психиатры выразили недовольство внешнеполитическими инициативами Фицо, которые, по их мнению, противоречат политике Евросоюза и НАТО.

В ответ премьер призвал авторов письма не злоупотреблять своей профессией в политических целях.

15 января оппозиция Словакии официально потребовала вынести Фицо вотум недоверия. Противники действующего премьера заявили, что «никогда не позволят ему тащить страну куда-то в Москву». Помимо прочего, главу кабмина обвинили в росте цен в республике, а также проблемах с экономикой и здравоохранением.

Ранее политолог оценил вероятность госпереворота в Словакии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами