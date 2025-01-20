Психологи и психиатры призвали премьера Словакии подумать об уходе из политики

Группа из более чем 100 словацких психологов и психиатров опубликовала открытое письмо, обращенное к премьер-министру Словакии Роберту Фицо, в котором они критикуют публичное поведение и выступления политика, а также предлагают ему заняться самоанализом или завершить политическую карьеру. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы надеемся на вашу способность к самоанализу и возможность коррекции вашего политического поведения, включая обдумывание ухода из профессиональной политики», — отмечается в тексте.

Авторы обвиняют Фицо в манипуляции фактами и агрессивных нападках на политических оппонентов, журналистов и граждан, выражающих несогласие с его политикой.

В письме отмечается, что политическое поведение Фицо способствуют поляризации общества и негативно сказываются на эмоциональной атмосфере в стране, что приводит к росту недовольства среди граждан.

По данным авторов, люди уезжают из Словакии из-за нежелания жить в условиях, где в государственной политике преобладают презрительность, насмешливость и агрессия. Также психологи и психиатры выразили недовольство внешнеполитическими инициативами Фицо, которые, по их мнению, противоречат политике Евросоюза и НАТО.

В ответ премьер призвал авторов письма не злоупотреблять своей профессией в политических целях.

15 января оппозиция Словакии официально потребовала вынести Фицо вотум недоверия. Противники действующего премьера заявили, что «никогда не позволят ему тащить страну куда-то в Москву». Помимо прочего, главу кабмина обвинили в росте цен в республике, а также проблемах с экономикой и здравоохранением.

Ранее политолог оценил вероятность госпереворота в Словакии.