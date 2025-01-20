В Финляндии ответили на заявления о непричастности РФ к повреждению кабелей на дне Балтийского моря

Финские власти ответили на публикации СМИ о непричастности РФ к инциденту с EstLink 2

Полиция Финляндии продолжает расследование повреждения электрокабеля EstLink 2. Об этом сообщил глава отдела расследований Центральной криминальной полиции и комиссар по уголовным делам Сами Лииматайнен в эфире телерадиокомпании Yle.

Американское издание Washington Post со ссылкой на источники писало, что по итогам расследования повреждений кабеля EstLink 2 спецслужбы установили: доказательств причастности России к инциденту нет. Аварии произошли из-за ошибок экипажей проплывающих судов.

«Я даже не буду комментировать подобное. Не стоит уделять внимание материалу. Центральная криминальная полиция расследует это дело», — сказал о материале Washington Post Лииматайнен.

26 декабря в Балтийском море финская погранслужба задержала вышедший из Петербурга нефтяной танкер Eagle S. Предполагается, что судно причастно к повреждению подводного электрокабеля Estlink 2, связывающего Финляндию с Эстонией. Это не первый подобный случай: в ноябре в Балтике были повреждены кабели связи C-Lion1 и Arelion, а годом ранее — проходящий по дну Финского залива газопровод Balticconnector. Министр иностранных дел Эстонии заявил, что поверить в столь частые случайные повреждения он не может, и связал это происшествие с «теневым флотом» России. В ЕС уже пообещали новые санкции против РФ после последнего инцидента на Балтике.

Ранее сообщалось, что задержанный в Финляндии танкер с нефтью из России решили переместить.