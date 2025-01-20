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Совет Думы рассмотрит проект об особом порядке сдачи ОГЭ

Совет Думы включил в план работы на февраль проект об особом порядке сдачи ОГЭ
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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Вице-спикер Государственной думы Виктория Абрамченко написала в своем Telegram-канале, что законопроект об особом порядке проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) включен в план работы Госдумы на февраль.

«Сегодня на заседании Совета Госдумы включили этот законопроект в план работы на февраль», — заявила она.

По ее словам, для школьников, которые хотят освоить рабочие профессии, необходимо максимально упростить поступление в техникумы и колледжи.

До этого Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) поддержала предлагаемый депутатами Госдумы эксперимент по сдаче ОГЭ только по математике и русскому языку.

17 января в Госдуму внесли законопроект, согласно которому в некоторых регионах РФ можно будет сдавать после 9 класса только два основных государственных экзамена — математику и русский язык.

ГИА – это аббревиатура, которая объединяет понятия ЕГЭ и ОГЭ и расшифровывается как государственная итоговая аттестация. С 2014 года итоговый экзамен для девятиклассников называется ОГЭ (обязательный государственный экзамен).

Ранее заслуженный учитель РФ Максим Пратусевич объяснил невозможность отказа от ЕГЭ в ближайшее время.

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