Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Раскрыты траты Трампа на инаугурацию

ABC News: Трамп собрал на свою инаугурацию рекордные $250 млн
close
Carlos Barria/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп собрал на инаугурационные мероприятия рекордные $250 млн. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Отмечалось, что инаугурационный комитет Трампа собрал более $150 млн с начала ноября. В 2017 году его комитет собрал около $107 млн, в то время как комитет Джо Байдена собрал около $62 млн в 2021 году.

20 января 2025 года Дональд Трамп возвращается в Белый дом. 47-й президент США вовсю готовится к новому, второму сроку. В первый раз Трамп был во главе государства с 2017 по 2021 год.

На прошлой неделе инаугурация Трампа была перенесена в закрытое помещение из-за морозной погоды. Церемония вступления президента в должность впервые за 40 лет пройдет в закрытом помещении — последний раз в здании была организована вторая инаугурация Рональда Рейгана в 1985 году.

Ранее Трамп анонсировал завершение в США «периода упадка».

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами