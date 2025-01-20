Эксперты объяснили, как инаугурация Трампа повлияет на курс рубля

Приход Дональда Трампа в Белый дом может оказать значительное влияние на отношения России и США, а значит и повлиять на курс рубля. Такое мнение в беседе с ЕАН высказал аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

«Очень важно, как пройдут переговоры новой американской администрации с Кремлем по вопросу урегулирования военного конфликта на Украине; на какие уступки пойдут российская и украинская стороны для того, чтобы подписать мирное соглашение; и на какие меры для принуждения к миру и остановки военных действий готов будет пойти Вашингтон», — уточнил эксперт.

Аналитик «Цифра брокер» Кирилл Климентьев добавил, что важен не сам факт инаугурации Трампа, а его конкретные шаги.

Как прогнозируют опрошенные «Газетой.Ru» экономисты и аналитики, после инаугурации Трампа доллар подорожает. В моменте после события американская валюта может взлететь до 115 рублей, а курс рубля будет подвержен резким колебаниям. Эксперты считают, что денежная единица США будет достигать трехзначных значений большую часть 2025 года, в том числе на фоне торговой, налоговой и иммиграционной политики будущей администрации Белого дома. Покупать ли доллары — в нашем материале.

Ранее в РСМД заявили, что Трамп не остановит дедолларизацию.