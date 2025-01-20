Трамп с супругой посетили церковь в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей начали инаугурационные мероприятия в Вашингтоне. Трансляцию ведет телеканал Fox News.

Пара прибыла на богослужение в церкви Святого Иоанна.

До этого сообщалось, что стоимость званого ужина президента США Дональда Трампа в Национальной галерее США перед его инаугурацией превысила $200 млн. Воскресный ужин Трампа при свечах стал самым дорогим подобным мероприятием в мире. За место на званом ужине посетителям пришлось пожертвовать по одному миллиону долларов США на инаугурацию Трампа, однако свободных мест на вечере не было.

20 января состоится инаугурация избранного президента США. 17 января Трамп подтвердил, что основная часть мероприятия состоится в ротонде Капитолия, а не на открытом воздухе, как планировалось ранее. Такое решение было принято из-за ожидаемых холодов.

Ранее папа Римский направил Трампу письмо по случаю его инаугурации.