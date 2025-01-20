Глава МИД России заявил о намерении США вернуться в Афганистан

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на заседании Совета безопасности РФ, что США пытаются восстановить свое присутствие в Афганистане. Об этом сообщает ТАСС.

«Подумывают о возвращении туда своей военной инфраструктуры», — добавил дипломат.

Лавров при этом уточнил, что речь идет прежде всего о «политике, которую проводила прошлая администрация» президента США Джо Байдена.

Соединенные Штаты ввели войска в Афганистан в 2001 году после терактов 11 сентября. Целью называлась группировка «Аль-Каида» (организация запрещена в России), которую признали ответственной за нападения. Первое соглашение о сворачивании миссии в 2020 году было подписано действующим на тот момент президентом США Дональдом Трампом. Вывод войск состоялся в 2021 году при Байдене. После ухода американских военных власть в Афганистане захватило движение «Талибан» (организация запрещена в России).

В сентябре прошлого года республиканцы в палате представителей США раскритиковали Байдена и его администрацию за «хаотичный» вывод американских военных из Афганистана в 2021 году.

Ранее стало известно о планах Трампа наказать выводивших войска из Афганистана.