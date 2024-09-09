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В США обвинили Байдена в «хаотичном» выводе войск из Афганистана

Республиканцы в США обвинили Байдена в хаотичном выводе войск из Афганистана

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Andrew Harnik/AP

Республиканцы в палате представителей США обрушились с критикой на президента Джо Байдена и его администрацию за «хаотичный» вывод американских военных из Афганистана в 2021 году. Об этом говорится в соответствующем докладе, передает Reuters.

В докладе, сообщает агентство, утверждается, что администрация приняла решение об эвакуации мирного населения «слишком поздно», официально отдав приказ об этом только 16 августа 2021 года, а также не обеспечила взаимодействие между департаментами в Вашингтоне и должностными лицами в Афганистане.

«Авторитет Америки на мировой арене был серьезно подорван после того, как мы бросили афганских союзников на расправу с талибами (организация запрещена в России) — народ Афганистана, которого мы обещали защищать», — говорится в документе.

До этого The Washington Post писала, что республиканцы в Конгрессе США намерены расширить расследование относительно вывода американских войск из Афганистана и сделать это центральным вопросом в своей предвыборной критике демократов.

Ранее Трампа назвали причастным к выводу войск из Афганистана.

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