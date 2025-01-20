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Орбан призвал ЕС не заблуждаться относительно победы Запада над РФ в конфликте на Украине

Орбан: ЕС заблуждается, думая, что его военные пройдут маршем по Красной площади
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Virginia Mayo/AP

Европейский союз не должен заблуждаться, считая, что Западу удастся одержать победу над Россией в конфликте из-за Украины, и европейские военные будут маршировать по Красной площади в Москве. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет ТАСС.

По его словам, Венгрия начала диалог со сторонами конфликта и попыталась привлечь их к миру, создать предпосылки для прекращения огня, а также возобновить дипломатию в ЕС.

«Только в войнах, где стороны стремятся уничтожить друг друга, нет необходимости в общении. Но неужели мы думаем, что наши солдаты будут маршировать под флагом Европейского союза на Красной площади в Москве?», — задался вопросом Орбан на на конференции, посвященной итогам председательства Венгрии в Совете ЕС.

Если Брюссель так не думает, то должен быть готовым к переговорам, отметил премьер. Венгрия выбрала дипломатический путь, однако большинство стран-членов ЕС до сих пор не хотят мира, сказал политик.

Орбан предупредил, что если в Европе начнется широкомасштабная война, то от этого не выиграет никто. Он отметил, что Евросоюз уже оказался в проигрыше из-за решения поддержать боевые действия на Украине и санкции против России, поскольку цены в ЕС продолжают расти, деньги уходят на поддержку Украины, а европейские компании страдают из-за последствий санкций.

18 января венгерский премьер заявил, что действия Украины, прекратившей транзит российского газа, и Соединенных Штатов, которые ввели санкции против нефтегазовых компаний из России, угрожают Европе кризисом.

Ранее Орбан призвал ЕС «выкинуть санкции в окно» и наладить отношения с РФ.

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