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Орбан рассказал об угрозе Европе со стороны Украины и США

Орбан: действия Украины и США угрожают Европе новым энергетическим кризисом
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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Действия Украины, прекратившей транзит российского газа, и Соединенных Штатов, которые ввели санкции против нефтегазовых компаний из России, угрожают Европе кризисом, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом сообщает ТАСС.

Во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде, на которой обсуждались проблемы в сфере энергетики, Орбан подчеркнул, что Европа стремительно приближается к новому энергетическому кризису.

Накануне премьер Венгрии заявил, что безопасность трубопровода «Турецкий поток», который используется для поставок газа из РФ в европейские страны, должна быть обеспечена всеми силами и средствами. По словам Орбана, в противном случае республика не сможет реализовать свой экономический рост в 2025 году.

Как сказал премьер-министр, в настоящее время самой большой угрозой для экономики Венгрии является возможное повышение цен на газ и нефть из-за введенных западными странами санкций против РФ. Увеличение стоимости энергоносителей поставит планы Будапешта в тупик, подчеркнул он.

Ранее в Венгрии рассказали о договоренностях с Болгарией по транзиту газа из РФ.

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