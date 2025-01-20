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В ЕК рассказали о безуспешных попытках фон дер Ляйен встретиться с Трампом

ЕК: фон дер Ляйен безуспешно пытается организовать встречу с Трампом
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Francois Lenoir/Reuters

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен безуспешно пытается организовать встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявила официальный представитель ЕК Паула Пинью, слова которой приводит ТАСС.

По ее словам, уже были организованы попытки согласовать встречу как можно скорее, но на сегодняшний день нет конкретной даты.

Пинью отметила, что у фон дер Ляйен и Трампа нет запланированных встреч.

До этого сообщалось, что Евросоюз на инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа будет представлять посол ЕС в США.

Бывший глава Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер призвал Евросоюз и действующего президента ЕК Урсулу фон дер Ляйен не бояться избранного президента США Дональда Трампа и действовать смело.

20 января состоится инаугурация избранного президента США. 17 января Трамп подтвердил, что основная часть мероприятия состоится в ротонде Капитолия, а не на открытом воздухе, как планировалось ранее. Такое решение было принято из-за ожидаемых холодов.

Ранее фон дер Ляйен посоветовали не бояться Трампа.

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