Стало известно, кто будет представлять ЕС на инаугурации Трампа в США

ЕК: посол ЕС в США будет представлять Евросоюз на инаугурации Трампа

Официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо в ходе брифинга в Брюсселе заявила, что Евросоюз на инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа будет представлять посол ЕС в США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Евросоюз (на инаугурации Трампа. — «Газета.Ru») будет представлять посол ЕС в США», — поделилась Пиньо.

До этого бывший глава Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер призвал Евросоюз и действующего президента ЕК Урсулу фон дер Ляйен не бояться избранного президента США Дональда Трампа и действовать смело.

20 января состоится инаугурация избранного президента США. 17 января Трамп подтвердил, что основная часть мероприятия состоится в ротонде Капитолия, а не на открытом воздухе, как планировалось ранее. Такое решение было принято из-за ожидаемых холодов.

Ранее Трамп заявил, что с Путиным можно вести переговоры по Украине.