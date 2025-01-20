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Шольц прокомментировал отсутствие приглашения для себя на инаугурацию Трампа

Шольц назвал нормальным решение не приглашать его на инаугурацию Трампа
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Annegret Hilse/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал «совершенно нормальным» то обстоятельство, что его не пригласили на инаугурацию Трампа. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Совершенно нормально то, что там страны представляют послы. Так это будет для подавляющего большинства [государств]», — сказал Шольц.

Однако известно, что в Вашингтон были приглашены премьер Италии Джорджа Мелони и президент Аргентины Хавьер Милей. Шольц не стал комментировать этот факт.

Канцлер ФРГ добавил, что Европа должна действовать более уверенно при Трампе.

Недавно стала известна стоимость званого ужина Трампа перед инаугурацией. Его стоимость превысила $200 млн.

В свою очередь официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо в ходе брифинга в Брюсселе заявила, что Евросоюз на инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа будет представлять посол ЕС в США.

Ранее Папа Римский направил Трампу письмо по случаю его инаугурации.

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