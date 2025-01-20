Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Папа Римский направил Трампу письмо по случаю его инаугурации

Папа Римский заявил Трампу, что будет молиться о даровании ему мудрости и сил
close
Cristian Gennari/imago stock&people/Global Look Press

Папа Римский Франциск направил телеграмму с пожеланиями избранному президенту США Дональду Трампу в честь инаугурации последнего. Об этом сообщает пресс-служба Святого престола.

Понтифик, который ранее выражал несогласие с антииммигрантской риторикой республиканца, заявил, что будет молиться о даровании Трампу «мудрости, сил и защиты» на его президентском посту.

«Я надеюсь, что под Вашим руководством американский народ будет процветать и всегда стремиться к построению более справедливого общества, в котором нет места ненависти, дискриминации или изоляции», — сказал глава Католической церкви.

В 12 часов по местному времени (20:00 мск) 20 января Дональд Трамп принесет присягу в ходе своей инаугурации на пост президента США. Он станет 47-м президентом страны. Республиканец уже занимал этот пост в период с 2016 по 2020 годы.

Основная часть мероприятия состоится в ротонде Капитолия в Вашингтоне, а не на открытом воздухе, как планировалось ранее. Инаугурацию Трампа посетят премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Сальвадора Найиб Букеле, президент Аргентины Хавьер Милей и другие политики.

Ранее сообщалось, что Трамп застал врасплох тысячи американцев переносом места своей инаугурации.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами