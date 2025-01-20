Папа Римский направил Трампу письмо по случаю его инаугурации

Папа Римский заявил Трампу, что будет молиться о даровании ему мудрости и сил

Папа Римский Франциск направил телеграмму с пожеланиями избранному президенту США Дональду Трампу в честь инаугурации последнего. Об этом сообщает пресс-служба Святого престола.

Понтифик, который ранее выражал несогласие с антииммигрантской риторикой республиканца, заявил, что будет молиться о даровании Трампу «мудрости, сил и защиты» на его президентском посту.

«Я надеюсь, что под Вашим руководством американский народ будет процветать и всегда стремиться к построению более справедливого общества, в котором нет места ненависти, дискриминации или изоляции», — сказал глава Католической церкви.

В 12 часов по местному времени (20:00 мск) 20 января Дональд Трамп принесет присягу в ходе своей инаугурации на пост президента США. Он станет 47-м президентом страны. Республиканец уже занимал этот пост в период с 2016 по 2020 годы.

Основная часть мероприятия состоится в ротонде Капитолия в Вашингтоне, а не на открытом воздухе, как планировалось ранее. Инаугурацию Трампа посетят премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Сальвадора Найиб Букеле, президент Аргентины Хавьер Милей и другие политики.

Ранее сообщалось, что Трамп застал врасплох тысячи американцев переносом места своей инаугурации.