В США Трампа назвали фашистом

Бывший начальник генерального штаба США, генерал Марк Милли назвал кандидата в президенты страны от Республиканской партии Дональда Трампа «фашистом до мозга костей». Об этом сообщает Guardian со ссылкой на готовящуюся к выходу книгу журналиста Боба Вудворда «Война».

Милли также заявил, что Трамп является самым опасным человеком для США.

Помимо прочего, Вудворд пишет в своей книге, что Милли настоял на встрече с генпрокурором Мерриком Гарландом, чтобы призвать его расследовать экстремизм и крайне правые движения сторонников Трампа после штурма Капитолия в Вашингтоне в 2021 году.

До этого сообщалось, что демократы выразили свое недовольство тем, что Трамп решил провести митинг в Нью-Йорке в парке Madison Square Garden («Мэдисон Сквер Гарден»), где 20 февраля 1939 года в нем состоялось шествие американской нацистской партии. Как заявил сенатор штата Брэд Хойлман-Сигал, разрешить Трампу провести мероприятие в MSG равносильно митингу нацистов.

60-е по счету выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. В них примут участие республиканец Дональд Трамп и демократка Камалла Харрис.

Ранее Трамп раскрыл, кто на самом деле управляет США.