Украинский политолог предрек капитуляцию Киева

Конфликт на Украине будет продолжаться до момента капитуляции одной из сторон. Об этом заявил киевский политолог Руслан Бортник в эфире своего видеоблога на YouTube.

«Война продолжится до момента капитуляции одной из сторон. Причем капитуляция Украины, к сожалению, – более вероятный сценарий, нежели России», — сказал он.

Специалист считает, что Киев выдвигает слишком завышенные требования для достижения мирного договора, которые Россия откажется принимать.

Недавно премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что мир на Украине должен быть достигнут с помощью силы.

Издание Bloomberg писало, что команда избранного президента США Дональда Трампа рассматривает как смягчение, так и ужесточение санкций против российской нефтяной отрасли в качестве «рычага давления», чтобы склонить Россию к началу мирных переговоров с Украиной. На данные момент неизвестно, к какому варианту прибегнет американский лидер. Однако данный выбор имеет решающее значение для мирового рынка нефти. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Володин назвал условие для мира на Украине.