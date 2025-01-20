Киевские власти создадут в ФРГ центры для возвращения украинских беженцев

Власти в Киеве создадут в Берлине и в других городах Германии центры для возвращения украинских беженцев. Об этом сообщает DPA.

Так называемые Unity Hubs («Центры единства») призваны поддержать украинских беженцев при трудоустройстве или поиске жилья на Украине. Как отметил министр национального единства Украины Алексей Чернышов, многие украинцы рассматривают вариант скорейшего возвращения на родину.

Чернышов также добавил, что Украина срочно нуждается в работниках, в том числе в оборонной промышленности и энергетическом секторе. Отмечается, что с февраля 2022 года в Германию прибыли более миллиона украинцев.

Недавно полицейские немецкого города Хиршберга в Германии тяжело ранили больного шизофренией украинского беженца, который пытался напасть на них с топором и ножом. Инцидент произошел на улице Бергштрассе, 28 декабря. Известно, что последние два года беженец проживал в ФРГ.

Ранее беженцев из Украины назвали серьезной угрозой для безопасности США.