Трамп потребовал от стран ЕС закупать нефть и газ у США

Трамп пригрозил странам ЕС пошлинами, если они не будут покупать нефть у США

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести пошлины для стран — членов Европейского союза (ЕС), если они не начнут покупать американские энергетические ресурсы. Пост с соответствующим содержанием политик опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social, пишет РИА Новости.

По словам будущего главы государства, европейским странам надо «восполнить огромный дефицит» в отношениях с Вашингтоном. Сделать это они должны за счет крупномасштабных закупок нефти и газа у США.

«В противном случае это повлечет за собой постоянные пошлины!» — подчеркнул Трамп.

3 декабря избранный американский президент провел встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в ходе которой пригрозил ввести пошлины на ввоз товаров из соседней страны в размере 25%. Как сказал политик, он примет соответствующее решение, если Оттава не будет содействовать Вашингтону в вопросе ограничения потока нелегальных мигрантов. Речь идет об иностранцах, которые незаконно попадают на территорию США через канадскую границу.

Ранее западные журналисты предупредили о возможном разрушении мировой торговли из-за политики Трампа.