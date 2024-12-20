Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп потребовал от стран ЕС закупать нефть и газ у США

Трамп пригрозил странам ЕС пошлинами, если они не будут покупать нефть у США
close
Brian Snyder/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести пошлины для стран — членов Европейского союза (ЕС), если они не начнут покупать американские энергетические ресурсы. Пост с соответствующим содержанием политик опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social, пишет РИА Новости.

По словам будущего главы государства, европейским странам надо «восполнить огромный дефицит» в отношениях с Вашингтоном. Сделать это они должны за счет крупномасштабных закупок нефти и газа у США.

«В противном случае это повлечет за собой постоянные пошлины!» — подчеркнул Трамп.

3 декабря избранный американский президент провел встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в ходе которой пригрозил ввести пошлины на ввоз товаров из соседней страны в размере 25%. Как сказал политик, он примет соответствующее решение, если Оттава не будет содействовать Вашингтону в вопросе ограничения потока нелегальных мигрантов. Речь идет об иностранцах, которые незаконно попадают на территорию США через канадскую границу.

Ранее западные журналисты предупредили о возможном разрушении мировой торговли из-за политики Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами