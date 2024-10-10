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Умер старейший член семьи Кеннеди

Вдова американского сенатора Роберта Кеннеди умерла в возрасте 96 лет

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Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Старейший член семьи Кеннеди, вдова американского сенатора и генпрокурора Роберта Кеннеди Этель ушла из жизни на 97-м году жизни. Об этом сообщил ее внук Джо Кеннеди III в соцсети Х.

Причиной смерти стали осложнения после инсульта, который пожилая женщина перенесла на минувшей неделе.

Этель Кеннеди занималась общественной деятельностью, в частности, активно выступала в защиту прав человека. По словам Кеннеди III, у Этель остались девять детей, 34 внука и 24 правнука.

Этель — вдова Роберта Ф. Кеннеди, невестка президента Джона Ф. Кеннеди и мать Роберта Ф. Кеннеди — младшего, который недавно завершил свою президентскую кампанию и поддержал кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.

В 2014 году президент Барак Обама наградил Этель Кеннеди президентской медалью Свободы.

9 октября стало известно о госпитализации 96-летней Этель Кеннеди. По данным The Hollywood Reporter, пожилая женщина перенесла инсульт во сне в прошлый четверг утром.

Ранее стала известна причина смерти «депутата Наливкина».

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