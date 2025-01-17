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Си Цзиньпин заявил, что КНР и США могут стать партнерами и друзьями

Си Цзиньпин: Китай и США могут стать партнерами и друзьями на благо двух стран
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Xie Huanchi/Global Look Press

Китай и США могут выстроить партнерские и дружеские отношения на благо двух стран, а также всего мира. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщает ТАСС.

«Мы можем стать партнерами и друзьями, достичь взаимного успеха и процветать вместе на благо обеих стран и всего мира», — сказал китайский лидер.

Во время беседы он также отметил, что суть торгово-экономических отношений между КНР и Соединенными Штатами «заключается во взаимной выгоде и взаимовыгодном результате, в то время как конфронтация и конфликт являются неверным путем».

17 января Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор.

Впоследствии будущий хозяин Белого дома назвал разговор «очень хорошим как для Пекина, так и для Вашингтона». Он выразил надежду, что отныне две страны смогут вместе решить множество проблем.

Ранее в США раскрыли планы Трампа по сдерживанию Китая.

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