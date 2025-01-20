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В Германии подняли вопрос по «Северным потокам» перед инаугурацией Трампа

Лидер АдГ Крупалла поднял вопрос о «Северных потоках» перед инаугурацией Трампа
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РИА Новости

Сопредседатель немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла заявил, что выступает за четкое урегулирование разногласий между Берлином и Вашингтоном по вопросам энергоснабжения и восстановления работы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Его слова передает ZDF.

«Германия не должна позволять другим странам диктовать, от каких партнеров мы должны получать энергию», — заявил Крупалла, обсуждая ситуацию вокруг российских газопроводов.

По его словам, в этом вопросе «необходимо на равных признать противоречия, четко определить наши интересы и интересы Германии».

До этого сообщалось, что сопредседатель «Альтернативы для Германии» Крупалла будет присутствовать на инаугурации президента США Дональда Трампа в понедельник.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что могла быть целенаправленная диверсия. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах масштабны и сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Ранее в МИД РФ заявили об отсутствии сигналов со стороны ФРГ о запуске «Северного потока».

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