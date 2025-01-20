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В США назвали последствия для Панамы при попытке Трампа захватить Панамский канал

WSJ: возможное вторжение США в Панаму при Трампе обернется ее оккупацией
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whitehouse/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Возможный захват Панамского канала американскими вооруженными силами будет противоречить международным законам и приведет к оккупации Панамы со стороны США. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на генерала ВС США в отставке Бэрри Маккеффри.

По его словам, призывы избранного президента США Дональда Трампа вернуть контроль над Панамским каналом выглядят как возвращение в середину 19-го века. Военный задался вопросом, как может иностранное государство, незаконно контролирующее Панаму, управлять каналом без панамцев.

В начале января Трамп заявил, что передача контроля над Панамским каналом Панаме в 1999 году «была глупостью».
Республиканец заявил, что эта страна якобы нарушила «каждый пункт соглашения» после передачи ей канала. По его словам, панамские власти взимают с США слишком много за прохождение военных кораблей.

«Они смеются над нами, потому что думают, что мы глупы, но мы больше не глупы. Панамский канал обсуждается с ними прямо сейчас», — заявил Трамп.

Однако в МИД Панамы ответили на это, что ее суверенитет над каналом не обсуждается.

Ранее в США заявили, что Трамп на мировой арене будет вести себя как задира.

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