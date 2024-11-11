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Новый глава МИД Израиля прокомментировал идею создания палестинского государства

Саар выступил против создания палестинского государства: это будет страна ХАМАС

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Shang Hao/Xinhua/Global Look Press

Новый министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар выступил против создания палестинского государства, объяснив свою позицию тем, что такая страна вскоре превратится в «государство ХАМАС». Об этом пишет ТАСС.

«Создание палестинского государства сегодня — это создание государства ХАМАС», — сказал глава МИД на первой пресс-конференции с момента вступления в должность.

Он напомнил, что после вывода израильских войск из сектора Газа в 2005 году группировка ХАМАС сразу начала устанавливать контроль над палестинским анклавом, который через год уже полностью находился под властью этого движения.

По словам Саара, Израиль не хочет, чтобы аналогичная ситуация произошла на Западном берегу реки Иордан.

«Одно слово — нет», — так министр ответил на вопрос журналиста, поддерживает ли он идею создания палестинского государства.

4 ноября глава МИД Египта Бадр Абдель Аты заявил, что палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа необходимо рассматривать как части единого целого в рамках подготовки к созданию Государства Палестина.

В октябре посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль заявил, что власти страны работают над тем, чтобы получить признание независимости государства от наибольшего числа стран.

Ранее в Палестине заявили о намерении добиваться членства в ООН вопреки позиции США.

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