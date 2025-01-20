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Аналитик объяснил, почему Байден ввел санкции против РФ перед своим уходом

Аналитик Юшков: Байден ввел санкции против РФ, чтобы усложнить жизнь Трампу
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MANDEL NGAN/Reuters

Новый пакет санкций против российского нефтегазового сектора — попытка уходящей администрации президента США Джо Байдена оставить тяжелое наследие избранному американскому лидеру Дональду Трампу. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков.

По его словам, демократы делают все, чтобы республиканцам пришлось решать больше проблем, чтобы напряженность между Россией и Западом росла, чтобы было сложнее договориться.

Прекращение транзита газа через Украину также является элементом стратегии Демократической партии США, призванным повысить градус противостояния, добавил эксперт.

10 января США ввели масштабные санкции против нефтегазового сектора России. Новый пакет впервые включил в себя блокирующие рестрикции против крупнейших вертикально-интегрированных нефтяных компаний. В частности, под ограничения попали «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и их дочерние предприятия. В санкционном списке оказались около 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из РФ, а также связанных с «Совкомфлотом» и «Газпром нефтью».

Ранее эксперт раскрыл, что будет, если РФ и США не смогут договориться.

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