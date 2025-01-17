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Эксперт раскрыл, что будет, если РФ и США не смогут договориться

Экономист Любич: в случае провала диалога РФ и США продолжится текущая политика
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Экономист Антон Любич в беседе с Tsargrad.tv порассуждал о том, какое будущее ждет мировую политику, если избранный президент США Дональд Трамп и лидер России Владимир Путин не смогут договориться. По его мнению, все продолжит развиваться в рамках текущего трека.

«То есть Россия будет отстраивать альтернативную финансовую систему, будет отстраивать новые каналы сбыта, будет налаживать поставки. В том числе импортозамещать «Зару» и продукцию всех прочих ушедших западных компаний. И «Вкусно и точка» будет и дальше наращивать международную экспансию, тесня «Макдоналдс» на рынках третьих стран», — считает эксперт.

Накануне стало известно, что команда Трампа рассматривает как смягчение, так и ужесточение санкций против российской нефтяной отрасли в качестве «рычага давления», чтобы склонить Россию к началу мирных переговоров с Украиной.

К какому из этих двух сценариев склоняется Трамп, пока неизвестно. Но Bloomberg пишет, что этот выбор имеет решающее значение для мирового рынка нефти. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров заявил, что РФ и США не договаривались о встрече Путина и Трампа.

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