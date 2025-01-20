В РФ выразили готовность рассмотреть предложения Японии по возобновлению диалога

Москва готова рассмотреть инициативы Токио по возобновлению двустороннего диалога, но только если они будут подкреплены реальными шагами японских властей по отказу от недружественной политики. Об этом сообщается на официальном сайте министерства иностранных дел РФ.

Внешнеполитическое ведомство опубликовало заявление по случаю 100-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Москвой и Токио. В тексте отмечается, что РФ продолжает сохранять веру в существование в Японии здравомыслящих государственных и общественных деятелей, осознающих негативные последствия антироссийского курса нынешнего руководства страны.

«РФ готова рассматривать инициативы российской стороны по возобновлению диалога, когда они будут подкреплены реальными практическими шагами <...> в русле отказа от недружественной политики», — подчеркнули в министерстве.

14 января глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел пресс-конференцию по итогам деятельности дипломатов в 2024 году. Во время мероприятия он рассказал, что Москва получает сигналы о желании Токио возобновить диалог по мирному договору. Но, по словам министра, до сих пор все соответствующие предложения Японии были «несолидными».

Ранее японский историк написал книгу о притеснении мирных жителей Донбасса.