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Японский историк написал книгу о притеснении мирных жителей на Донбассе

Японский историк Танака написал книгу о притеснении мирных жителей на Донбассе
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Д/Rutube

Японский историк Такэюки Танака написал книгу «Аллея ангелов» о геноциде в отношении мирных жителей Донбасса. О своем труде он рассказал РИА Новости.

По словам Танаки, к созданию произведения его подтолкнуло непонимание японским обществом причин специальной военной операции РФ на Украине.

«Японское правительство проигнорировало причину и сочло, что Россия — безнравственная страна, односторонне вторгшаяся на Украину, а японское телевидение, газеты, журналы и ученые все до одного выступили с критикой России и выразили поддержку и солидарность неонацистской власти Украины», — пояснил свою позицию Танака.

По словам историка, Токио действует в русле политической пропаганды Соединенных Штатов и стран Западной Европы и это подрывает дружественные отношения между Японией и Россией. Чтобы противодействовать этому нарративу, историк собрал в своей книге множество фотографий и свидетельств преступлений в отношении мирного населения в ходе так называемой Антитеррористической операции в Донбассе.

До этого «Движение первых» передало жителям Донбасса 400 тыс. книг.

Ранее Пушилин заявил о необходимости создавать книги и фильмы о событиях в Донбассе.

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