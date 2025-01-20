Эксперт объяснил, почему заморозка конфликта на Украине невозможна

Политик Царев: если конфликт на Украине будет заморожен, он позже возобновится

Избранный президент США Дональд Трамп, вероятно, будет настаивать на заморозке украинского конфликта по линии боевого соприкосновения. Однако при таком сценарии боевые действия могут вскоре возобновиться. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политик, общественный деятель Олег Царев.

«Пока будет Трамп, наверное, Вашингтон все-таки будет более-менее соблюдать свои обязательства. А потом, когда его не будет? А если поменяется президент Соединенных Штатов? Где гарантия, что конфликт не начнется с новой силой?» — задается вопросом Царев.

Он добавил, что для реваншизма со стороны Киева будут все условия.

Как сообщает агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источники, план Трампа по разрешению ситуации на Украине может предполагать прекращение боевых действий на текущей линии фронта и отсрочку в принятии решения о вступлении страны в НАТО.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что новая американская администрация во главе с Трампом имеет необходимые предпосылки помочь Киеву достичь хорошего соглашения по завершению конфликта и установлению долгосрочного мира, поскольку Джо Байдену удалось сорвать планы Москвы «стереть Украину с карты».

Ранее Трампа упрекнули в равнодушии к условиям урегулирования конфликта на Украине.