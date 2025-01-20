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Эксперт объяснил, почему заморозка конфликта на Украине невозможна

Политик Царев: если конфликт на Украине будет заморожен, он позже возобновится
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Станислав Красильников/РИА Новости

Избранный президент США Дональд Трамп, вероятно, будет настаивать на заморозке украинского конфликта по линии боевого соприкосновения. Однако при таком сценарии боевые действия могут вскоре возобновиться. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политик, общественный деятель Олег Царев.

«Пока будет Трамп, наверное, Вашингтон все-таки будет более-менее соблюдать свои обязательства. А потом, когда его не будет? А если поменяется президент Соединенных Штатов? Где гарантия, что конфликт не начнется с новой силой?» — задается вопросом Царев.

Он добавил, что для реваншизма со стороны Киева будут все условия.

Как сообщает агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источники, план Трампа по разрешению ситуации на Украине может предполагать прекращение боевых действий на текущей линии фронта и отсрочку в принятии решения о вступлении страны в НАТО.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что новая американская администрация во главе с Трампом имеет необходимые предпосылки помочь Киеву достичь хорошего соглашения по завершению конфликта и установлению долгосрочного мира, поскольку Джо Байдену удалось сорвать планы Москвы «стереть Украину с карты».

Ранее Трампа упрекнули в равнодушии к условиям урегулирования конфликта на Украине.

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