Политик Царев: Келлог не поехал в Киев после слов Зеленского о нежелании мира

Будущий спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог отказался от визита в Киев после недавнего скандального интервью, где украинский лидер Владимир Зеленский заявил о невозможности мира в своем государстве. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политик, общественный деятель Олег Царев.

«Он, в частности, сделал заявление о том, что никакой мир фактически невозможен. А раз невозможен, значит, нет смысла и ехать. Поэтому Келлог и не поехал», — сказал Царев.

По его мнению, Россия, демонстрируя договороспособность, выгодно выделяется на фоне Киева, и новое руководство США понемногу пересматривает свое отношение к сторонам конфликта.

7 января агентство Reuters писало, что Келлог отложил свой визит на Украину до инаугурации Дональда Трампа. Уточнялось, что дипломат изначально планировал поездку в Киев для встречи с украинским руководством в начале января.

Ранее МИД Украины сообщил, что визит Келлога в Киев был отложен из-за законодательства США.