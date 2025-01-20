Санду подала судебный иск против соотечественницы из-за слов о ее деде

Санду подала в суд на гражданку Молдавии, которая назвала ее деда доносчиком

Президент Молдавии Майя Санду подала судебный иск против соотечественницы Анны Михалаке из-за ее слов в адрес деда политика. Об этом Санду сказала во время подкаста с Натаном Гарштей, опубликованного на YouTube.

В октябре 2024 года Михалаке заявила, что дед Санду был доносчиком и жег иконы в сельской церкви. Женщина сказала, что «в венах Майи Санду течет та же кровь плохого человека».

Санду обратилась в суд и потребовала от Михалаке принести публичные извинения, а также заплатить штраф в размере 50 тысяч леев (около 272 тысяч рублей).

Президент подчеркнула, что люди могут требовать ее отставки, критиковать проводимую ею политику, но, по ее словам, есть некоторые вещи, к которым она прибегает, как и любой другой гражданин Молдавии.

19 января Санду заявила, что Кишинев попросит западные страны помочь Приднестровью при условии вывода оттуда российских миротворцев и тогда, когда миссия миротворцев будет заменена на гражданскую миссию под эгидой ООН или ЕС.

Ранее был назван самый дорогой подарок Санду в 2024 году.