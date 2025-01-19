Санду объяснила условия для помощи Приднестровью

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев попросит западные страны помочь Приднестровью при условии вывода оттуда российских миротворцев. Ее слова приводит ТАСС.

«Мы готовы при поддержке доноров, это очень важно отметить, оказать финансовую помощь левому берегу», — сказала она.

По ее словам, это может случиться, «когда российская армия уйдет с левого берега и когда миссия миротворцев будет заменена на гражданскую миссию под эгидой ООН или ЕС.

Также она отметила необходимость международной поддержки при разрешении ситуации в Приднестровье.

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский ранее заявил, что власти Молдавии не пропускают газ из России в Приднестровье из антигуманных политических соображений. По словам Красносельского, власти республики вынуждены готовить учебные учреждения к асинхронному дистанционному формату обучения, чтобы ученики и преподаватели не мерзли в остывших классах и аудиториях.

Ранее в США заявили, что Украина никогда не возобновит транзит российского газа.