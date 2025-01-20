В Приднестровье уведомили Кишинев о готовности получать газ через «Молдовагаз»

Приднестровье уведомило Кишинев о готовности к поставкам газа через «Молдовагаз»

Приднестровье уведомило Кишинев о готовности получать газ через «Молдовагаз». Об этом заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в своем Telegram-канале.

«Мы согласились с предложениями молдавских руководителей, начиная от президента и выше, чтобы газ в Приднестровье поставляла компания «Молдовагаз». Исходя из чего, в субботу, то есть 18 января, буквально на прошлых выходных, со стороны «Тираспольтрансгаз» в адрес «Молдовагаз» поступило соответствующее уведомление о том, что «Тираспольтрансгаз» не возражает и приветствует желание «Молдовагаз» поставить в Приднестровье газ», — заявил он.

По словам Красносельского, «Тираспольтрансгаз» гарантировал оплату поставки. Он подчеркнул, что никакого заговора в принятом решении нет и все меры направлены на благо граждан.

До этого в компании Energocom, поставляющей электроэнергию в Молдавию, сообщили, что 20 января полностью обеспечат энергопотребление правобережной части республики без учета Приднестровья.

17 января Красносельский заявил, что власти Молдавии не пропускают газ из России в Приднестровье из антигуманных политических соображений.

Ранее Санду прокомментировала поставки российского газа в Приднестровье.