В Кишиневе заявили, что обеспечили электроэнергией правобережную часть страны

Компания Energocom, поставляющая электроэнергию в Молдавию, 20 января полностью обеспечит энергопотребление правобережной части республики без учета Приднестровья. Об этом сообщается на странице компании в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Energocom заключил несколько соглашений на импорт электроэнергии, а в часы пик будет приобретать электричество на Румынской энергетической бирже. Поэтому 20 января потребности правобережной части Молдавии будут обеспечены за счет энергии, которая вырабатывается теплоэлектроцентралями Кишинева и Бельц, возобновляемыми источниками энергии, а также импортируемой электроэнергией.

17 января глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что власти Молдавии не пропускают газ из России в Приднестровье из антигуманных политических соображений.

Срок контракта на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря. Утром 1 января «Газпром» объявил о прекращении поставок. Цена топлива в Европе взлетела до максимума с октября 2023 года. Первой от остановки транзита пострадала Молдавия, в Приднестровье и вовсе остановили работу почти все предприятия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что Украина никогда не возобновит транзит российского газа.