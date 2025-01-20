Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Санду прокомментировала поставки российского газа в Приднестровье

Санду: поставки газа из России в ПМР через посредников являются незаконными
close
Liesa Johannssen/Reuters

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что поставки российского газа в непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику (ПМР) являются незаконными. Об этом сообщает РИА Новости.

«Поставка через посредников — это незаконный с точки зрения законодательства Молдавии вариант, этот метод также нарушает режим международных санкций», — пояснила Санду.

Она уточнила, что «Газпром» является мажоритарным акционером компании «Молдовагаз», законные поставки могли бы проходить через нее.

Она уточнила, что официальный Кишинев делает все возможное, чтобы предоставить доступ жителям Приднестровья к теплу и электричеству, а также обеспечить нормальное функционирование школ и детских садов.

До этого в компании Energocom, поставляющей электроэнергию в Молдавию, сообщили, что 20 января полностью обеспечат энергопотребление правобережной части республики без учета Приднестровья.

Ранее в США заявили, что Украина никогда не возобновит транзит российского газа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами