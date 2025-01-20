Санду прокомментировала поставки российского газа в Приднестровье

Санду: поставки газа из России в ПМР через посредников являются незаконными

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что поставки российского газа в непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику (ПМР) являются незаконными. Об этом сообщает РИА Новости.

«Поставка через посредников — это незаконный с точки зрения законодательства Молдавии вариант, этот метод также нарушает режим международных санкций», — пояснила Санду.

Она уточнила, что «Газпром» является мажоритарным акционером компании «Молдовагаз», законные поставки могли бы проходить через нее.

Она уточнила, что официальный Кишинев делает все возможное, чтобы предоставить доступ жителям Приднестровья к теплу и электричеству, а также обеспечить нормальное функционирование школ и детских садов.

До этого в компании Energocom, поставляющей электроэнергию в Молдавию, сообщили, что 20 января полностью обеспечат энергопотребление правобережной части республики без учета Приднестровья.

Ранее в США заявили, что Украина никогда не возобновит транзит российского газа.