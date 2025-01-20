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На Украине рассказали о страхе перемен при президентстве Трампа в США

NYT: на Украине опасаются перемен при президентстве Трампа в США
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Brian Snyder/Reuters

Украинцы опасаются перемен, которые могут произойти после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Как пишут авторы публикации, по общему мнению, администрация Трампа принесет перемены.

«Но многие опасаются, что эти перемены не будут хорошими, особенно если будет прекращена военная помощь», — говорится в публикации.

Одна из собеседниц издания, 29-летняя художница Анна рассказала, что многие считают новый срок Трампа концом Украины, но сама она не уверена в этом, ведь Трамп, по ее словам, непостоянный человек.

До этого научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Джоанн Хоса в беседе с CNN заявила, что украинский президент Владимир Зеленский не может позволить себе враждебное отношение к избранному президенту США Дональду Трампу и должен попытаться привлечь его на свою сторону, поскольку в противном случае ему придется капитулировать перед Владимиром Путиным.

Ранее в НАТО понадеялись на преданность США при президентстве Трампа.

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